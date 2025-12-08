قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تكريم رئيس اتحاد العمال في ختام ندوة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

جانب من الندوة العربية المشتركة
جانب من الندوة العربية المشتركة
الديب أبوعلي

شهدت القاهرة على مدى يومي 6 و7 ديسمبر الجاري انعقاد الندوة العربية المشتركة بعنوان "دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العرب"، والتي نظمها اتحاد المتقاعدين العرب بالتعاون مع منظمة العمل العربية، بمشاركة ممثلين عن 11 دولة عربية.

وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد المنعم الجمل، حيث شهدت الندوة حوارًا نقابيًا ثريًا وتبادلًا واسعًا للخبرات بين القادة النقابيين والاجتماعيين من مختلف الدول العربية.

وحضر الفعاليات كلٌّ من فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الحضينة رئيس اتحاد المتقاعدين العرب، وأحمد النمر الأمين العام.

وخلال جلسات النقاش، تم استعراض التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، مع تسليط الضوء على النموذج المصري في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية، الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين، باعتباره نموذجًا عربيًا رائدًا يعكس خطوات إصلاحية جريئة ورؤية شاملة لضمان حياة كريمة ومستقبل آمن للمتقاعدين، فيما أكد الحضور أن هذا التطور يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين الاتحاد العام والحكومة المصرية.

وتوجت أعمال الندوة بتكريم عبد المنعم الجمل من قِبَل اتحاد المتقاعدين العرب، تقديرًا لدوره النقابي البارز وجهوده المستمرة في دعم قضايا المتقاعدين والعمال على المستويين الوطني والعربي، إلى جانب إسهاماته الملموسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وخلال كلمته عقب التكريم، وجّه الجمل الشكر والتقدير إلى الوفود العربية المشاركة من: المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، دولة فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة ليبيا، جمهورية السودان، مملكة البحرين، المملكة المغربية، وجمهورية تونس، مشيدًا بروح التعاون التي أسهمت في إنجاح هذا اللقاء العربي المهم.

ويُذكر أن هذه المشاركة وما تضمنته من تكريم يعكسان الدور المحوري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاجتماعية، وامتدادًا لمسيرته النضالية في الدفاع عن حقوق العمال وصون مكتسبات المتقاعدين، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتضامنية تجاه أبناء الطبقة العاملة في مصر والعالم العربي.

الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العرب اتحاد المتقاعدين العرب منظمة العمل العربية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فايز المطيري التأمينات الاجتماعية عبد المنعم الجمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

احتفال تاريخي في سانت كاترين

بحضور دولي ورسمي.. دير سانت كاترين يحيي ذكرى القديسة كاترينا بقداس مهيب

جانب من الندوة العربية المشتركة

تكريم رئيس اتحاد العمال في ختام ندوة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

جانب من الاجتماع

العمل الدولية تتابع استعدادات إصدر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

بالصور

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد