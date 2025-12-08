تكريم رئيس اتحاد العمال في ختام ندوة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

شهدت القاهرة على مدى يومي 6 و7 ديسمبر الجاري انعقاد الندوة العربية المشتركة بعنوان "دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين العرب"، والتي نظمها اتحاد المتقاعدين العرب بالتعاون مع منظمة العمل العربية، بمشاركة ممثلين عن 11 دولة عربية.

وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد المنعم الجمل، حيث شهدت الندوة حوارًا نقابيًا ثريًا وتبادلًا واسعًا للخبرات بين القادة النقابيين والاجتماعيين من مختلف الدول العربية.

وحضر الفعاليات كلٌّ من فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومحمد الحضينة رئيس اتحاد المتقاعدين العرب، وأحمد النمر الأمين العام.

وخلال جلسات النقاش، تم استعراض التجارب العربية في مجال الحماية الاجتماعية، مع تسليط الضوء على النموذج المصري في إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية، الذي حظي بإشادة واسعة من المشاركين، باعتباره نموذجًا عربيًا رائدًا يعكس خطوات إصلاحية جريئة ورؤية شاملة لضمان حياة كريمة ومستقبل آمن للمتقاعدين، فيما أكد الحضور أن هذا التطور يُجسّد ثمرة التعاون البنّاء بين الاتحاد العام والحكومة المصرية.

وتوجت أعمال الندوة بتكريم عبد المنعم الجمل من قِبَل اتحاد المتقاعدين العرب، تقديرًا لدوره النقابي البارز وجهوده المستمرة في دعم قضايا المتقاعدين والعمال على المستويين الوطني والعربي، إلى جانب إسهاماته الملموسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وخلال كلمته عقب التكريم، وجّه الجمل الشكر والتقدير إلى الوفود العربية المشاركة من: المملكة العربية السعودية، الجمهورية اليمنية، دولة الكويت، دولة فلسطين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة ليبيا، جمهورية السودان، مملكة البحرين، المملكة المغربية، وجمهورية تونس، مشيدًا بروح التعاون التي أسهمت في إنجاح هذا اللقاء العربي المهم.

ويُذكر أن هذه المشاركة وما تضمنته من تكريم يعكسان الدور المحوري للاتحاد العام لنقابات عمال مصر كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاجتماعية، وامتدادًا لمسيرته النضالية في الدفاع عن حقوق العمال وصون مكتسبات المتقاعدين، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتضامنية تجاه أبناء الطبقة العاملة في مصر والعالم العربي.