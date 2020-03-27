أسباب زيادة استهلاك الوقود في سيارتك

عدم ضبط هواء الإطارات



إهمال الصيانة الدورية



القيام بالصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود بشكل كبير.

زيادة السرعة





المحافظة على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان يساعد على تخفيض استهلاك الوقود، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجيًا وثباتها، مع الأخذ لأن الإفراط في السرعة يقوم بحرق كمية أكبر من الوقود دون حاجة ويعد إهدارا للوقود.





زيادة سعة المحرك

عند شراء سيارة حاول اختيار سيارة ذات محرك صغير لأنه كلما كبر المحرك كلما زاد استهلاك الوقود خاصة المحركات ذات سعة 2000 سي سي فما أعلى.





الحمولة الزائدة





الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك وتعد إهدارا للطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، لذا يجب خفض الأحمال قدر المستطاع و قم بأزالة الأغراض التي لا تحتاجها بشنطة السيارة.