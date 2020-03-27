AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب زيادة استهلاك الوقود في سيارتك

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:01 م
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
Advertisements
اشرف عطية
في ظل ارتفاع أسعار البنزين يبحث الكثير من مالكي السيارات عن طرق لتوفير الوقود، وذلك توفيرا للمال، ويبدأ هؤلاء في البحث عن طرق من شأنها تقليل استهلاك البنزين، وفي هذا الشأن نعرض عليكم عدة نصائح مهمة في هذا المجال.

عدم ضبط هواء الإطارات 

يجب ضبط ضغط الإطارات حسب ما أوصت به الشركة المصنعة للسيارة، حيث أن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، لذا يجب فحص ضغط الإطارات بشكل دوري.

إهمال الصيانة الدورية

القيام بالصيانة الدورية لمحرك السيارة وتغيير الفلاتر والبوجيهات بصورة دورية، حيث أن الإهمال في صيانة المحرك يؤدي إلى استهلاك الوقود بشكل كبير.

زيادة السرعة

المحافظة على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان يساعد على تخفيض استهلاك الوقود، ويكون ذلك من خلال زيادة سرعة السيارة تدريجيًا وثباتها، مع الأخذ لأن الإفراط في السرعة يقوم بحرق كمية أكبر من الوقود دون حاجة ويعد إهدارا للوقود.


زيادة سعة المحرك

عند شراء سيارة حاول اختيار سيارة ذات محرك صغير لأنه كلما كبر المحرك كلما زاد استهلاك الوقود خاصة المحركات ذات سعة 2000 سي سي فما أعلى.


الحمولة الزائدة

الأحمال الزائدة في السيارة تؤدي إلى بذل جهد أكبر للمحرك وتعد إهدارا للطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الوقود، لذا يجب خفض الأحمال قدر المستطاع و قم بأزالة الأغراض التي لا تحتاجها بشنطة السيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات المحرك الجديد لـ سوبارو كروستريك

7 طرق هامة توفر استهلاك الوقود

ترشيحاتنا

وفاة جورج سيدهم.. شقيقه سبب إصابته بالجلطة وهذه قصة ولادته ميتا

ما مصير امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ؟ .. وكيل الازهر يجب

مجاعة تضرب بريطانيا بسبب كورونا | تفاصيل

الصحة: 116 حالة شفاء من كورونا حتى اليوم

قبل وفاته.. آخر ظهور للفنان الراحل جورج سيدهم

الصحة العالمية : 500 الف مصاب و 100 ألف حالة شفاء و20 ألف وفاة بالعالم بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف صادم من زبونة يتسبب في 35 ألف دولار خسائر بمحل تجاري.. تفاصيل

أم تتوصل إلى فكرة مبتكرة لحماية رضيعها من عدوى كورونا.. شاهد ماذا فعلت

لمساندة العالم.. ظهور السيدة العذراء مريم في السماء.. صور