كلب مسعور يعقر 4 أطفال وعامل في قرية الصوامعة بسوهاج

استقبل مستشفي أخميم المركزي في سوهاج ، 4 أطفال وعامل يقيمون قرية الصوامعة شرق، مصابين بعقر كلب مسعور، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من الأهالي يفيد مهاجمة كلب مسعور لعدد منهم ووجود مصابين.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من مصطفي حسني محمد، 21 عاما عامل، مصابا بعقر في القدم اليمني، احمد محمد محمود، 6 سنوات مصابا في الظهر، جني فؤاد أحمد، 5 سنوات، مصابة باليد اليمني، وياسمين عطية جاد، 5 سنوات، مصابا بالوجه وخلف الأذن اليمنى، يزيد علاء فوزي، 8 سنوات مصابا باليد اليمني، وجميعهم يقيمون قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.