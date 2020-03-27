AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إيطاليا تتصدر.. كورونا يحصد أرواح 22 ألف شخص حول العالم.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:25 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة فرانس 24، تقريرا بالفيديو يكشف أعداد ضحايا فيروس كورونا في العالم، وظهر فى الفيديو أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من 22 ألف شخص عبر العالم.


وتواصل جائحة كورونا الانتشار حول العالم، مسببة خسائر كبرى في الأرواح البشرية بجانب آثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة.


ويرصد صدى البلد من خلال التقرير التالي أعلى 4 دول في العالم  في نسب الوفيات، والتي بلغت 24 ألفا و863 شخصا حول العالم.


وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث جاء آخر رقم معلن عن الوفيات 8215 بينما سجلت أسبانيا تسجيل 769 حالة وفاة جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4858.


ويصل عدد الوفيات في الصين حتى لحظة كتابة هذه السطور إلى 3292 فيما أعلنت إيران عن 144 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2378.


من جهتها أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يأتي ذلك في وقت تبذل فيه السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت أمريكا تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، متجاوزة الصين وإيطاليا.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها، أن أمريكا تشجع قدوم العاملين في المجال الصحي للحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، لاسيما أولئك الراغبين في العمل على أرضيها.


وخصت السلطات الأمريكية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة جائحة "كوفيد-19".


وحثت الأطباء والممرضين وغيرهم من ذوي الاختصاص، في حال وجود رغبة لديهم في العمل بالولايات المتحدة، الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد موعد للحصول على التأشيرة، وزيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات: http://ow.ly/EZ3V50yX6fK


ووفقا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.


وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 82 ألفا و400 شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفا و 700 حالة، فإيطاليا بأكثر من 80 ألفا و500.


تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 526 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناريو الكارثة.. 6 دول قريبة من تفشي الوباء بها مثل إيطاليا

أمريكا تحتل المرتبة الثالثة عالميا في نسبة إصابات كورونا

الثالثة عالميا.. أمريكا تسجل 32 ألف إصابة و400 وفاة بـ كورونا

أمريكا تسجل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد وفيات كورونا في العالم يتجاوز 15 ألف شخص

سويسرا تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

ترشيحاتنا

تفاءلوا.. هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

حضر الحمام وغاب المصلون..ماذا حدث فى مسجد أبو الحجاج بالأٌقصر وقت الجمعة.. شاهد

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

الصحة توضح عمل شجرة المخالطين

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟

شاهد.. رحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها يوميا.. 3 أسرار بالقهوة تجعلها أقوى مشروب لرفع المناعة

مكتسبات كورونا.. بث مجانى لمسرحية أهلا يا بكوات لـ حسين فهمي وحفل صابر الرباعى في هذا الموعد

هنتغدى إيه النهاردة؟.. طاجن سي فود بالمشروم مع أرز صيادية وعصير الليمون الطازج