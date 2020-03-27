إيطاليا تتصدر.. كورونا يحصد أرواح 22 ألف شخص حول العالم.. فيديو

عرضت قناة فرانس 24، تقريرا بالفيديو يكشف أعداد ضحايا فيروس كورونا في العالم، وظهر فى الفيديو أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من 22 ألف شخص عبر العالم.





وتواصل جائحة كورونا الانتشار حول العالم، مسببة خسائر كبرى في الأرواح البشرية بجانب آثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة.





ويرصد صدى البلد من خلال التقرير التالي أعلى 4 دول في العالم في نسب الوفيات، والتي بلغت 24 ألفا و863 شخصا حول العالم.





وتأتي إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث جاء آخر رقم معلن عن الوفيات 8215 بينما سجلت أسبانيا تسجيل 769 حالة وفاة جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4858.





ويصل عدد الوفيات في الصين حتى لحظة كتابة هذه السطور إلى 3292 فيما أعلنت إيران عن 144 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 2378.





من جهتها أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة لأراضيها، للأجانب العاملين في القطاع الصحي.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، يأتي ذلك في وقت تبذل فيه السلطات الأمريكية جهودا كبيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت أمريكا تحتل المرتبة الأولى بعدد الإصابات، متجاوزة الصين وإيطاليا.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها، أن أمريكا تشجع قدوم العاملين في المجال الصحي للحصول على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة، لاسيما أولئك الراغبين في العمل على أرضيها.





وخصت السلطات الأمريكية بالذكر أولئك الذين يعملون في مجال مكافحة جائحة "كوفيد-19".





وحثت الأطباء والممرضين وغيرهم من ذوي الاختصاص، في حال وجود رغبة لديهم في العمل بالولايات المتحدة، الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد موعد للحصول على التأشيرة، وزيارة الرابط التالي للحصول على مزيد من المعلومات: http://ow.ly/EZ3V50yX6fK





ووفقا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها جامعة "جونز هوبكنز"، فإن الولايات المتحدة أصبحت الأولى عالميا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء.





وارتفعت حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 82 ألفا و400 شخص، تليها الصين بأكثر من 81 ألفا و 700 حالة، فإيطاليا بأكثر من 80 ألفا و500.





تجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 526 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.