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برلمان

لمدة 3 شهور.. تحرك برلماني بشأن تأجيل فواتير الكهرباء لمواجهة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:31 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى

تقدم النائب احمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه الى كل من رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولى ووزير الكهرباء د محمد شاكر، بشأن  تخفيض فواتير الكهرباء لمدة ثلاث شهور.


وقال الخشب في طلب الإحاطة، ان ما تقوم به البلاد حاليا من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أصبح يهدد العالم أجمع، خطوات جيدة للوقاية من ذلك الفيروس الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بوباء العصر، نظرا لخطورته وانتشاره السريع.


وأضاف عضو مجلس النواب، ان تلك الإجراءات الاحترازية، أثرت على الوضع الاقتصادي للمواطنين، وهو ما دعا الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة لاتخاذ بعض القرارات الاقتصادية التي من شأنها دعم المواطنين اقتصاديا، مشيرا الى ضرورة تأجيل سداد فواتير الكهرباء لمدة ثلاث شهور على الأقل، حتى يتمكن المواطنين من مواجهة الظروف الحالية والالتزام بالبقاء في البيت والتوقف عن العمل.

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