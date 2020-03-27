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رياضة

الترجمة الإسبانية سبب رحيل بيدرو عن تشيلسي

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي، بيانًا رسيمًا، أوضح من خلاله تصريحات جناح الفريق، الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز بشأن الرحيل عن البلوز في نهاية الموسم الجاري.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني في ستامفورد بريدج نهاية الموسم الحالي.

بيدرو كان خرج في تصريحات صحفية، أمس الأول، الأربعاء، أكد من خلالها أنه سيرحل عن البلوز في نهاية الموسم.. ولكن النادي أصدر بيانًا اوضح من خلاله، أنّ الترجمة من اللغة الإسبانية مع الإذاعة التي تحدث معها بيدرو لم تكن دقيقة وأنه لم يكن يقصد أنه سيرحل.

وأكد بيدرو ذلك في تصريحات نشرها ناديه، حيث قال: "كما يعلم الكثيرون، فإن عقدي سينتهي في مايو، لكنني مازلت لم أتحدث إلى النادي حول ما إذا كان سيتم تجديده أم لا، وما إذا كنت سأستمر".

وأضاف: "لقد رأيت الكثير من الرسائل من مشجعي تشيلسي تقول وداعًا وتشكرني على الوقت الذي أمضيته هنا".

وواصل: "وهو ما أقدره، ولكن أود أنّ أخبر جميع المعجبين ببساطة أنّ عقدي الحالي يقترب من نهايته ولكن لا يزال يتعين علي التحدث إلى النادي".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في اللعب هنا أم لا، نحن لم نتحدث حتى الآن، لكنني لم أوقع مع أي نادٍ آخر أنا أنتمي إلى تشيلسي ولديّ عقد، أتمنى أنّ أكون قادرًا على البقاء هُنا، لكنني لا أعرف ما سيحدث، سأتحدث مع النادي، ودعونا نرى".
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