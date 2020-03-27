شريف إكرامي: كورونا رسالة إلهية كشفت للبشر حجمهم الحقيقي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي رسالة بشأن فيروس كورونا المستجد والمنتشر في العالم.





وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي تويتر قائلا:‏ فيروس صغير وقفت الدول عاجزة أمامه، شيء غير مرئي اثبت للعالم ان القوة الحقيقية ليست في الجيوش، والسيطرة ليست للقوي العظمي، رسالة الهية بسيطه كشفت للبشر حجمهم الحقيقي و اثبتت وهم كبير نعيشه و نصدقه، أزمة ستنتهي يومًا بإذن الله و لكن علينا ادراك ان مهما بلغت قوتنا فلا نملك من الأمر شيء .





وأضاف: ‏تحيه للنجوم الحقيقيين في هذا البلد أطباء مصر وممرضيها و كل من يساهم في مواجهة هذه الازمه و من يخاطر بسلامته لضمان سلامتنا،التزامي في بيتي اقل ما أقدمه كمساعده حتي لا تضيع جهودكم هباء،رجاءً إذا اردنا احتواء الازمه في اقصر وقت فعلينا البقاء في المنازل قدر المستطاع و لنا الاختيار!!







وكان إكرامي قرر الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني.





وتشهد لعبة كرة القدم في مصر حاليا فترة توقف بسبب فيروس كورونا المستجد.



