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متحدث النواب: أيمن نور كان عراف محمد مرسي

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:03 م
ايمن نور
ايمن نور
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عادل نصار
وجه صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لمجلس النواب، نقدا لاذعا للهارب أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، مؤكدا أنه موالٍ لجماعة الأخوان الإرهابية في ما قبل 2011.

وأضاف حسب الله، خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد مجدى، مساء اليوم الجمعة، أن أيمن نور كان يتواصل مع الرئيس الإخواني الأسبق الراحل محمد مرسي، وكان العراف بتاع "مرسي" الاخواني، مستدركا :"أنه في هذه الفترة ظهر تزاوج أيمن نور مع الاخوان وتحوله من سياسي إلى تابع للإخوان، وعلاقة بدأت بعد 2011".

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس النواب، أنه :"فيه ناس في 2011 كانو مستنيين يشوفوا من هيكسب، وتلونوا، هذه الفترة تفرز المعدن السياسي الأصيل، وفيه ناس دهنت نفسها مائة لون في الاربعة وعشرين ساعة وعلى حسب التيار القادم".

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