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مرأة

منكوشة.. سارة نخلة تتألق في آخر صورة من منزلها

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:23 م
سارة نخلة
سارة نخلة
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آية التيجي
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بملابس صيفية جريئة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت سارة نخلة على صورتها ببعض الكلمات، وقالت  بما أن مافيش كوافير 🤷🏽‍♀️ حاولت اعمل شعري لوحدي في البيت بس للأسف فشلت فشل ذريع وأول ما تصورت لقيت شعري ضرب تاني ولا كأني عملته. 🤦🏽‍♀️ #خليك_منكوش #خليك_بالبيت #خليك_فالدار #خليك_فدارك #خليك_في_البيت #خليك_ايجابي.


وظهرت سارة نخلة بملابس صيفية، حيث ارتدت بلوزة باللون الاسود كت من الحرير، وهو ما ابرز من انوثتها.

ولم تتكلف سارة نخلة في وضع المكياج، حيت اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الروز، فيما اختارت ترك شعرها عبر اكتافها بطريقة انسابية، حيث قامت بعمله مموج بتسريحة الويفي.

وأكلمت سارة نخلة إطلالتها بارتداء الاكسسورات الناعمة، حيث ارتدت سلسلة باللون الفضي حول رقبتها، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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