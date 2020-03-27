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أخبار العالم

الصحة الإماراتية تعلن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:33 م
الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد-19)، تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر، والتقصي النشط والمستمر.


وقالت الوزارة: "تعود حالات الإصابة لجنسيات مختلفة، شملت شخصًا من كل من (سريلانكا، الأردن، فلسطين، سوريا، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، فيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب إفريقيا، العراق واليمن)، وشخصين من النيبال وإثيوبيا، وأربعة أشخاص من الإمارات، وخمسة أشخاص من كل من (بريطانيا، باكستان ولبنان)، وثمانية أشخاص من بنغلاديش، و23 حالة من الهند. وجميع الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وأضافت: "تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أُعلنت مسبقًا، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج؛ وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات".

كما أعلنت الوزارة شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، وشملت شخصًا من باكستان، وشخصين من بنغلاديش؛ وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.

وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي، وغسلها جيدًا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

ونصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون أعراضًا تنفسية بتجنُّب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس. كما أهابت بالجمهور لتقصي المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنُّب نشر الشائعات
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