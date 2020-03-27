خبير أثري: لدينا حضارة مصرية أخرى أقدم من هرم زوسر المدرج

قال الدكتور حسن فهمي الخبير الأثري، و مسئول عن ترميم هرم سقارة، إن تابوت زوسر مكون من 32 طبقة من جرانيت أسوان، مشيرا إلى أن العلماء يقولون إن الحضارة المصرية بدأت بهذا البناء ، وأنا أقول لا ، هى بدأت قبل ذلك بكثير.





وأضاف فهمي، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أن هناك حضارة مصرية أخرى ، أقدم ، قبل هرم زوسر المدرج، منوها إلى أن هرم زوسر يشير إلى هذا الأمر.





وأوضح الخبير الاثري، أن أضعاف ما تعلمته في حياتي العلمية؛ تعلمته من هرم زوسر، مضيفا أن لديه حصيلة علمية حديثة جدا.





وأشار إلى أن هرم زوسر مبني على طبقات طفلية.





ونوه إلى أن فلسفة أمنحتب- كمهندس- في بناء هرم سقارة؛ هو تخليد إله الشمس عند القدماء المصريين، مشيرا إلى أن هضبة سقارة مرتفعة عن سطح البحر بـ48 مترا.





وأكد أن بئر هرم سقارة محيطها 7 أمتار في 7 أمتار، وعمقها 28 مترا ، مشيرا إلى أن اليونسكو اشترطت علينا العمل بمعدات يدوية حفاظا على أقدم أثر في التاريخ.