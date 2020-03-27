AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 6 الاف كمامة غير صالحة بـ دمياط

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:36 م
كمامات
كمامات
Advertisements
زينب الزغبي
شنت الأجهزة الأمنية بدمياط عددا من الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومحتكرى المستلزمات وصانعى الماسكات الطبية غير الصالحة للاستخدام.

شنت مباحث التموين بدمياط، برئاسة الرائد احمد عبدالباقي، حملة وتمكنت من ضبط ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة داخل أحد المخازن بدمياط، بغرض التصنيع، داخل أحد مصانع بير السلم باحد العقارات بمدينة دمياط.

أسفرت الحملة عن ضبط  6 الاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و 3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500   كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة  الماسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصصي. 

وتم ضبط صاحب المخزن ( ح _ ال ) و تم عمل محضر شرطه رقم3785 لسنة 2020 جنح قسم ثان شرطه دمياط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 13 طن سكر تموينيًا بمصنع عسل أسود في دمياط

شاهد.. ضبط 2800 جوانتي و1350 ماسك طبيًا و110 لترات كحول في حملة بدمياط

ضبط 493 عبوة مطهرات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وكمامات مجهولة المصدر في البحيرة

شاهد.. ضبط مصنع بير سلم لبيع الكحول الفاسد في دمياط

ضبط ١٥٠٠ كمامة غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

احذر مافيا بيع الكحول.. كيف استغل التجار أزمة كورونا لتحقيق الثراء؟

ترشيحاتنا

قبل وفاته.. آخر ظهور للفنان الراحل جورج سيدهم

مجاعة تضرب بريطانيا بسبب كورونا | تفاصيل

عاجل.. مصل الملاريا يحمى من كورونا والطقس الحار سيقضى عليه

أمريكا تسجل 18 ألف إصابة و245 وفاة خلال يوم بسبب كورونا

الخارجية: تصور متكامل عن كيفية إعادة المصريين العالقين في الخارج

بعد تدوينته المثيرة للجدل.. صلاح عبدالله يطالب نجيب ساويرس بمراجعة كلامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته