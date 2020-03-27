ضبط 6 الاف كمامة غير صالحة بـ دمياط

شنت مباحث التموين بدمياط، برئاسة الرائد احمد عبدالباقي، حملة وتمكنت من ضبط ماسكات طبية غير مطابقة للمواصفات وأقمشة داخل أحد المخازن بدمياط، بغرض التصنيع، داخل أحد مصانع بير السلم باحد العقارات بمدينة دمياط.





أسفرت الحملة عن ضبط 6 الاف ماسك جراحي غير مطابق للمواصفات القياسية الطبية و 3 رول كبير من القماش تستخدم في صناعة الماسكات و500 كرتونة كبيرة فارغة معدة لتعبئة الماسكات بمخزن بأحد العقارات أمام مستشفى دمياط التخصصي.



