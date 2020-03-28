لن تتوقع.. عادة خطيرة ترتكبها النساء تجعلهن أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

وأفادت الدكتورة إليزابيث دانسني، خبيرة التجميل والجمال البريطانية، بأن الفطريات والبكتيريا يمكن أن تتراكم بسهولة تحت الأظافر، ثم تنقلها إلى الوجه والفم بمجرد أن تلمسه.





اقرأ أيضا:





وقالت "دانسني"، إن الأظافر الطويلة وطلاء الأظافر دائما ما كانت محظورة لأي شخص يحتاج للحصول على أيدٍ نظيفة تمامًا، وبالاخص أيدى الأشخاص العالمين في المهن الطبية، مثل الممرضات والأطباء والمعالجين والطهاة والأمهات.





وأضافت أنه يمكن للأظافر أن تحتوي على الفطريات والفيروسات (بما في ذلك فيروس كورونا التاجي)، مما يجعلها تنتقل بسهولة إلى أي شيء تلمسه ببساطة أو حتى عند وضعها في الفم، وفقا لما صرحت به لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأفاد الباحثون بأن الأطباء يعرفون هذا الأمر جيدا، ويقومون بالفرك تحت أظافرهم بدقة قبل ارتداء القفازات وإجراء الجراحات، بالإضافة إلى استخدام الكحول في تعقيم هذه المنطقة.





جاء التحذير بعد أن اقرت إحدى الممرضات، بأن الأظافر الطويلة هي واحدة من أسرع الأدوات في انتشار فيروس كورونا التاجي، لذا من المستحسن قص الأظافر بمحاذاة الجلد لمنع انتشار الفيروس.