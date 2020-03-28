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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في الإمارات السبت 28-3-2020

السبت 28/مارس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات  للجرام خلال بداية تعاملات اليوم،السبت، 28-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب   عيار 21 نحو 168.31.درهم بعد أن كان يسجل 168.33 درهم إماراتي .

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (192.34درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52.37دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (176.32 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (48.00دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (168.31درهم إماراتي ) أي ما يعادل (45.82دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (144.26درهم إماراتي ) أي ما يعادل (39.28دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (112.20  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (30.55دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (96.17 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (26.18 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (5,983 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (1,629دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,346  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (366.57دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (192,345 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (52,376دولار أمريكي)
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