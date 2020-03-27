عميد هندسة عين شمس: امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى





وأضاف خليل عميد كلية الهندسة خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن التعلم عن بعد تم تفعيله بشكل سليم، ولكن في السنوات القادمة سوف يتطور ويكون هو السائد في سير العملية التعليمية في مصر، منوها أنه يوجد مشاركة بين الطلاب والأساتذة بشكل مستمر.





وأوضح خليل أن جميع طوائف الدولة تقوم بواجبها الوطني ضد تفشي فيروس كورونا، منوها أن المجلس الأعلى يسعى دائما لمساعدة الطلاب والمحافظة عليهم من أي مخاطر قد تصيبهم.

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إنه بشأن هشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات، لا يمكن أن يطبق في جميع الكليات بسبب بعض الكليات العملية لابد من حضور الطالب ومناقشته في مشروع تخرجه، منوها أن كلية الهندسة تقوم بعمل أبحاث طول الفصل الدراسي، ولكن لا بديل عن إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي، واثقا في قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي دائما تصب في مصلحة الطالب.