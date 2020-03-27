مستشار الرئيس: مصر بدأت مبكرا إجراءات مواجهة فيروس كورونا

صرح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، بأن كل الإمكانات مسخرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة تكثف جهودها لتقليل المشاكل الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا





وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن مصر بدأت مبكرا فى إجراءات مواجهة فيروس كورونا ، وهي حاليا فى المرحلة الثانية لمواجهة الفيروس، مضيفا بأن أماكن مستشفيات للحجر الصحي يتم اختيارها وفقا للتوزيع الجغرافي، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة كورونا.





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وشدد على أن تطبيق قرار العزل الذاتي للعائدين من العمرة يأتي لمزيد من الحماية، لافتا إلى أن تفشي كورونا فى بعض دول أوروبا بسبب ضعف نظام المتابعة والترصد.





واختتم قائلًا: "نحن فى حرب عالمية ضد فيروس كورونا وأسلحتنا هى الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية".





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