وزير التنمية المحلية يصدر 5 تعليمات للمحافظات لمواجهة كورونا





وشدد وزير التنمية المحلية على متابعة عمليات تطهير جميع أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكل مبانى المحافظات وملحقاتها والوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.





كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار المحافظات فى توعية المواطنين والعاملين بالإدارة المحلية بمخاطر فيروس كورونا، وتخفيض عدد العاملين.





وطالب شعراوي بعدم إيقاف حركة الموانئ والسيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة في المحافظات.





كما طالب بالسماح للقيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين فى رصف الطرق لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكل القرى والمدن والأحياء بالمحافظات بالمرور خلال أوقات الحظر.

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظات، بعدد من التكليفات للحفاظ على المواطنين ومواجهة فيروس كورونا المستجد.