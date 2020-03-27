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اقتصاد

إبراهيم العربي يدعو رجال الأعمال لمنح إجازة مدفوعة الأجر لعمال المصانع

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كافة رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد العربي أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من غد  السبت في جميع المصانع المملوكة له  في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين. 

وأضاف أن الـ14 يوما القادمة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة.

ولفت إلى أنه يجري حاليا إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي  بأجهزة منقية للهواء وذلك للمساهمة في استكمال  شفاء الحالات المصابة بالفيروس، كما سنقوم أيضا خلال هذه الأيام بتوصيل مساعدات غذائية ومادية  لأكثر من ٣٠ ألف أسرة في أنحاء الجمهورية.
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