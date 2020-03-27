إبراهيم العربي يدعو رجال الأعمال لمنح إجازة مدفوعة الأجر لعمال المصانع

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية كافة رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد العربي أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من غد السبت في جميع المصانع المملوكة له في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين.





وأضاف أن الـ14 يوما القادمة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة.



