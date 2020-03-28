4 خطوات لاعتماد الجمعيات العامة للشركات إلكترونيا

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،عن امكانية اعتماد الجمعيات العامة العادية للشركة إلكترونيا وذلك للتيسير على المستثمرين.





وحددت الهيئة 4 خطوات لاعتماد الجمعيات العامة :



الأولى: قيام الشركة بالتسجيل وإنشاء حساب و مساحة العمل الخاصة بالشركة على البوابة الإلكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg.



الثانية: تقديم طلب منح صلاحيات التعامل على طلبات الشركة csa الأشخاص المفوضين من قبل الشركة للتعامل مع الهيئة وسيتم مراجعة المستندات.



ثالثا: التقدم بطلب اعتماد جمعية و دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ثم توقيع المستندات الإلكترونية.



الخطوة الرابعة والأخيرة سترسل الهيئة كافة المستندات الخاصة بالشركة على مساحة العمل الخاص بالشركة على البوابة الإلكترونية.





وأوضحت الهيئة ، أن الشركة ستحصل على نسخة الكترونية معتمدة من محضر الاجتماع وفى حالة طلب النسخة الورقية سيتم استلامها بعد 15 يوما من اعتماد النسخة الإلكترونية.



وتتيح الهيئة عدة خدمات إلكترونية والتي تشمل استصدار عدم الالتباس ، خدمات تعديلات الشركات،تأسيس الشركات.







