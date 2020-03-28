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أخبار البلد

شاهد.. أول عمل لسيارات الصراف الآلي المتنقلة للبنك الأهلى

السبت 28/مارس/2020 - 03:07 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
يتيح البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها  وهي المناطق التي يتم تحديدها وفقا ودراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم والتي تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك حيث ستتواجد تلك السيارات في عدد من المناطق بالجمهورية وفقا والتوزيع الجغرافي المخطط له ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير بحيث تخدم تلك السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلي ثابتة 
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 ‏وكذا مقار الشركات والمؤسسات التي تضم أعداد كبيرة من العملاء ، كما يجري حاليا إعداد سيارة أخرى جديدة ليتم الدفع بها لتوسيع دائرة المستهدفين ، بحيث تتيح تلك السيارات للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع أو أية تعاملات مصرفية أخري متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي.
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ويهدف البنك من الدفع بتلك السيارات في الأماكن المستهدفة الى تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصارف الآلي الثابتة ، مع التيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه الى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، وهو الدور الذي اعتاد البنك الأهلي المصري القيام به من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديه  بما يتماشى مع احتياجات العملاء، كما تحرص فرق عمل البنك المنوط بها على متابعة وتشغيل تلك السيارات والتأكد من تغذيتها بالأموال بشكل مستمر حتى تفي باحتياجات السادة العملاء على مدار اليوم، مع توجيه عناية خاصة لتعقيم وتطهير تلك الماكينات وتوفير إرشادات التعامل معها بشكل صحي وبتطبيق معايير السلامة للمستخدمين للحد من انتشار الفيروس نتيجة لتعاقب العملاء على استخدامها حتى تمر تلك الظروف بأمان وسلامة.
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