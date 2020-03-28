شاهد.. أول عمل لسيارات الصراف الآلي المتنقلة للبنك الأهلى

يتيح البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها وهي المناطق التي يتم تحديدها وفقا ودراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم والتي تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك حيث ستتواجد تلك السيارات في عدد من المناطق بالجمهورية وفقا والتوزيع الجغرافي المخطط له ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير بحيث تخدم تلك السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صراف آلي ثابتة

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‏وكذا مقار الشركات والمؤسسات التي تضم أعداد كبيرة من العملاء ، كما يجري حاليا إعداد سيارة أخرى جديدة ليتم الدفع بها لتوسيع دائرة المستهدفين ، بحيث تتيح تلك السيارات للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع أو أية تعاملات مصرفية أخري متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي.

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