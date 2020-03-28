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سيارات

تعرف على معني كلمة تويوتا toyota وماذا تعني أسماء موديلاتها

السبت 28/مارس/2020 - 09:01 ص
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
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اشرف عطية
تعتبر شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات في اليابان وكلمة عملاق ليست مجرد لقب لكن هي حرفيا عملاق في صناعة السيارات وينبثق منها شركة لكزس اليابانية لصناعة الطرازات الفارهة تعتبر تويوتا هي الشركة التي تمثل أيقونة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي في اليابان، ليس هذا فحسب بل هي الأكثر انتشارا ومبيعًا بين قريناتها من الشركات العالمية في صناعة السيارات.

فالشركة شهدت تطورا واضحا طوال تاريخها ودعما لاقتصاد بلادها، خصوصا محافظة “آيتشي” التي يوجد بها مقرها الرئيسي، وتكريمًا لـ”تويوتا” ودورها الرائد في خلق الوظائف تغير اسم مدينة “كورومو” إلى “تويوتا سيتي” عام 1959.


في البداية لم يكن للشركة شعار ثابت فقامت بعمل مسابقة لاختيار لوجو و تقدم للمسابقة اكثر من 20 الف متسابق و رسموا حوالي 25 الف تصميم و لكن تم اختيار واحد فقط وهو الشعار الحالي والذي يحمل دلالة الرقم 8 الذي يجلب “الحظ والازدهار” في اليابانية .


اما بالنسبة لاسماء موديلاتها فكل اسم لة دلالة و معني خاص ارادت الشركة ان يتم يتم اقترانة بالموديل وعلي سبيل المثال طراز تويوتا كامري toyota camry الذي تم اطلاقة عام 1982 و الكلمة في اليابانية هي كاميوري و تعني الانتاج و تويوتا كورولا toyota corolla تعني الجسم الذي يغطي الزهرة من الخارج و تقصد تويوتا هنا ان هذة السيارة ذات مظهر جارجي جميل كالزهرة و من الداخل يوجد بها ما هو اجمل و هي قلب الزهرة اي المحرك الجيد و هو ما علية الان فسيارة تويوتا كورولا هي الانجع عالميا من حيث الاعتمادية و الجودة و ارقام المبيعات .


و من موديلات تويوتا ايضا السيارة افالون toyota avalon و هي تعني الجنة علي الارض الاسطورية و تويوتا لاند كروزر و تعني بالانجليزية عابرة لأي أرض وتستطيع الذهاب لاي مكان toyota land cruiser و اخيرا تويوتا كوستر toyota coaster و هي موديل اتوبيس نقل جماعي و كلمة كوستر هنا تعني سفينة نقل بضائع .

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