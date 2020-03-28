هدية فى فترة العزل المنزلي.. طريقة عمل فطائر مورقة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى " طريقة مبتكرة لعمل " فطائر مورقة " بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع .

مقادير فطائر مورقة





3 كوب دقيق

1 كوب قرع مسلوق

1 ملعقة كبيرة سمن

لبن للعجن

2 بيض

2 باكو فانيليا

نصف ملعقة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

للفرد دقيق ذرة





للوجه

سمن

قشطة بلدي









* يخفق القرع مع البيض والسمن واللبن والفانيليا والسكر والملح





* يضاف الدقيق ويخفق المحتوى جيدًا.





* يصنع كرات من العجين ثم تفرد كل كرة من العجين بالنشابة على سطح مرشوش بدقيق الذرة.





* تهرس القشطة مع السمن ثم تدهن كل قطعة مفرودة من العجين الخليط.





* تقطع العجين لشرائط بالطول ثم تلف شرائط كل قطعة على بعضها.





* ترص على صاج فرن ثم تبطط باليد ويدهن الوجه بالسمن.



