هدية فى فترة العزل المنزلي.. طريقة عمل فطائر مورقة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى " طريقة مبتكرة لعمل " فطائر مورقة " بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع .
مقادير فطائر مورقة
3 كوب دقيق
1 كوب قرع مسلوق
1 ملعقة كبيرة سمن
لبن للعجن
2 بيض
2 باكو فانيليا
نصف ملعقة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
للفرد دقيق ذرة
للوجه
سمن
قشطة بلدي
طريقة تحضير فطائر مورقة
* يخفق القرع مع البيض والسمن واللبن والفانيليا والسكر والملح
* يضاف الدقيق ويخفق المحتوى جيدًا.
* يصنع كرات من العجين ثم تفرد كل كرة من العجين بالنشابة على سطح مرشوش بدقيق الذرة.
* تهرس القشطة مع السمن ثم تدهن كل قطعة مفرودة من العجين الخليط.
* تقطع العجين لشرائط بالطول ثم تلف شرائط كل قطعة على بعضها.
* ترص على صاج فرن ثم تبطط باليد ويدهن الوجه بالسمن.
* تسوى بالفرن ثم تقدم بالهنا.