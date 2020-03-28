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مرأة

هدية فى فترة العزل المنزلي.. طريقة عمل فطائر مورقة

السبت 28/مارس/2020 - 06:01 ص
طريقة عمل فطائر مورقة
طريقة عمل فطائر مورقة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابى " طريقة مبتكرة لعمل " فطائر مورقة " بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع .
 
مقادير فطائر مورقة

3 كوب دقيق 
1 كوب قرع مسلوق 
1 ملعقة كبيرة سمن 
لبن  للعجن 
2 بيض 
2 باكو فانيليا 
نصف ملعقة ملح 
2 ملعقة كبيرة سكر 
للفرد دقيق ذرة 

للوجه 
سمن
 قشطة بلدي 

طريقة تحضير فطائر مورقة

* يخفق القرع مع البيض والسمن واللبن والفانيليا والسكر والملح

* يضاف الدقيق ويخفق المحتوى جيدًا.

* يصنع كرات من العجين ثم تفرد كل كرة من العجين بالنشابة على سطح مرشوش بدقيق الذرة.

* تهرس القشطة مع السمن ثم تدهن كل قطعة مفرودة من العجين الخليط.

* تقطع العجين لشرائط بالطول ثم تلف شرائط كل قطعة على بعضها.

* ترص على صاج فرن ثم تبطط باليد ويدهن الوجه بالسمن.

* تسوى بالفرن ثم تقدم بالهنا.
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