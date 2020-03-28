20 فائدة لتناول دبس الرمان

قدمت خبيرة الصحة والتغذية العلاجية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول دبس الرمان.
فوائد دبس الرمان :
• يخفف الوزن ويقي من السُمنة.
• يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.
• يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.
• يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.
• يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
• يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.
• يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد .
• يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل.
• يحسن الضعف الجنسي.
• ينظف الجسم من السموم المختلفة.
• يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم .
• منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة.
• يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري.
• يقوي اللثة. يقوي الشعر. يقوي العين.
• يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.
• يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى.
• يخفف آلام الصداع.