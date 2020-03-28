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مرأة

20 فائدة لتناول دبس الرمان

السبت 28/مارس/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة الصحة والتغذية العلاجية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول دبس الرمان. 

فوائد دبس الرمان :
• يخفف الوزن ويقي من السُمنة. 
• يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط. 
• يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب. 
• يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.
• يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.
• يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال. 
• يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد . 
• يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل. 
• يحسن الضعف الجنسي. 
• ينظف الجسم من السموم المختلفة. 
• يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم .
 • منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة. 
• يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري. 
• يقوي اللثة. يقوي الشعر. يقوي العين. 
• يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.
• يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى. 
• يخفف آلام الصداع.

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