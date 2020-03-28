20 فائدة لتناول دبس الرمان

قدمت خبيرة الصحة والتغذية العلاجية الدكتورة سوسن غزال، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لتناول دبس الرمان.





فوائد دبس الرمان :

• يخفف الوزن ويقي من السُمنة.

• يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.

• يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.

• يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.

• يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

• يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.

• يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد .

• يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل.

• يحسن الضعف الجنسي.

• ينظف الجسم من السموم المختلفة.

• يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم .

• منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة.

• يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري.

• يقوي اللثة. يقوي الشعر. يقوي العين.

• يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.

• يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى.

• يخفف آلام الصداع.



