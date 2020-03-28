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برلمان

لمواجهة كورونا.. برلماني يطالب الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للأطباء والممرضين

السبت 28/مارس/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أثنى معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، على الدور الذي يقوم به أطباء مصر في التعامل مع أزمة وباء كورونا.


وقال النائب معتز محمد محمود، إن أطباء مصر هم جنودها البواسل الآن في المعركة ضد فيروس كورونا، فهم يخوضون الحرب نيابة عن الشعب كله لتخليص الوطن من براثن هذا الوباء اللعين.


وأشار النائب في بيان له، إلى إشادة دار الإفتاء بالجهود المضنية التي يبذلها أطباء مصر في مستشفيات العزل والحجر وفي كل مكان من البلاد للتخفيف من هول الصدمة وهجمة كورونا، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".


وأضاف أن إنقاذ أرواح البشر مسؤولية ضخمة على رقاب من يتصدون لها، مطالبا الحكومة بتقديم المزيد من الدعم الأطباء وكادر التمريض جراء وقفته لمجابهة كورونا، وذلك ضمن العديد من الإجراءات المصرية الفاعلة لمواجهة الوباء ومنها حظر التجول وتعليق الدراسة وغيرها.

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