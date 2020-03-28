صندوق الإسكان الاجتماعي يعتمد آلية سداد ثمن بيع وحدات الاستثمار ومتوسطي الدخل

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أثناء اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل المُقرر تنفيذها، بحيث يتم تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها فى تسويق باقى الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد ــ دمياط ــ البحر الأحمر ــ القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل التى سيتم تنفيذها.





وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص ١٢٠٠ وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال ٣ سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقاري لعملاء المشروع، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19 /12 /2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.





وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن آلية الدفع تمثلت فيما يلى: سداد 5 % من ثمن الوحدة كجدية حجز، وسداد 30 % من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية (12 دفعة) لمدة 3 سنوات (مدة التنفيذ)، وسداد 70 % من ثمن الوحدة (65 % من ثمن الوحدة + 5 % مبلغ الصيانة) بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، والصادرة فى تاريخ 19/12/2019.