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برلمان

البرلمان يكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

السبت 28/مارس/2020 - 10:31 ص
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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أحمد أيمن

أكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستعكف عقب عودة انعقاد مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي، وذلك بعد إقراره من قبل الحكومة، على أن يتم الانتهاء منه داخل اللجنة وإحالته إلى الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية بشأنه وإقراره رسميا.


وفيما يخص العلاوات الخمس، أوضح أبو خضرة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها تتوقف على موافقة البرلمان حتى يتم إقرارها من خلال مشروع قانون، وهذا سيتم أيضا عقب عودة المجلس للانعقاد بعد فترة تعليق الجلسات، والمقرر انتهائها في 12 أبريل القادم، على أن يتم صرفها بمجرد إقرار مشروع القانون وإحالته لمجلس الدولة ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.


وأشار النائب إلى أهمية صرف العلاوات الخمس والعلاوة الدورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، خاصة خلال الفترة الحالية، حتى يتمكنوا من مواجهة تداعيات فيروس كورونا.


ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أول أمس الخميس، على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر صرفها أول يوليو 2020.


يأتي ذلك بعد أيام من تكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

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