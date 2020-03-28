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برلمان

مبالغ فيها.. تحرك برلماني لخفض أسعار الدواجن في مواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:46 ص
دواجن
دواجن
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أحمد أيمن

تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والتنمية المحلية؛ بشأن أزمة زيادة أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه من قبل أصحاب المجازر والمزارع لاستغلال أزمة كورونا.

 

وقالت النائبة أنيسة حسونة، في طلبها، إنه مع خوف المواطنين من استمرار أزمة فيروس كورونا، ازداد الإقبال على شراء الدواجن، إلا أن أصحاب المجازر والمزارع حاولوا استغلال الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة، من دون أي اعتبار لمعاناة المجتمع.


وأوضحت "زاد إقبال الزبائن على شراء الدواجن ومشتقاتها من لحوم مشفاة وأشلاء بكميات كبيرة، ولكن أصحاب المجازر، زادوا سعر الكيلو من الفراخ البيضاء من ٢٨ جنيها على أقصى تقدير، ليصل الكيلو إلى ٣٧ جنيها، والدجاج البلدي من ٤٠ ثمن الكيلو وصل إلى ٤٩".


وأكدت أن لأصحاب المزارع دورًا في هذه الزيادة، حيث إنهم شعروا بأن هذه الفترة شبيهة بالموسم الذي يتبعه ركود؛ فزادوا من السعر على التجار وأصحاب المتاجر، الذين زادوا السعر على المواطن بدورهم.


وشددت على ضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة وجهاز حماية المستهلك في حماية المواطن من الاستغلال والجشع، الذي انتشر في الفترة الأخيرة لاستغلال الأزمة.


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