آبل تطلق تطبيق وموقع COVID-19 لحماية مستخدميها من كورونا .. تفاصيل

آبل "Apple" الأمريكية، موقعا إلكترونيا وتطبيقا جديدا لفحص فيروس كورونا المستجد، توفر من خلاله أداة جديدة للفحص عبر الإنترنت، ومعلومات حول المرض، وبعض الإرشادات لحماية صحة المستخدمين خلال انتشار فيروس COVID-19 ، وذلك بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والبيت الأبيض. أطلقت شركة"Apple" الأمريكية، موقعا إلكترونيا وتطبيقا جديدا لفحصالمستجد، توفر من خلاله أداة جديدة للفحص عبر الإنترنت، ومعلومات حول المرض، وبعض الإرشادات لحماية صحة المستخدمين خلال انتشار فيروس، وذلك بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والبيت الأبيض.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يجيب تطبيق آبل كوفيد-19 وموقعه للمستخدمين على سلسلة من الأسئلة بشأن عوامل الخطر والأعراض التي قد يعانون منها، والتعرض للأشخاص الذين تعرضوا للفيروس.





وبعد إكمال عملية الفحص سيتم نقل المستخدم إلى صفحة تحتوي الخطوات التالية الموصى بها، مثل التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي، والعزل الذاتي، وكيفية مراقبة الأعراض عن كثب، ومتى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الطبية.





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وأشارت شركة آبل في بيان لها، إلى أن أداة الفحص الجديدة لا تحل محل تعليمات مقدمي الرعاية الصحية أو إرشادات السلطات الصحية المحلية. كما أشارت الشركة إلى أن الأداة الجديدة تأتي استكمالا لميزة أخرى وفرتها في الآونة الأخيرة، والتى تسمح للمستخدمين بطلب المساعدة عن طريق سؤال المساعد الصوتي Siri.





وقالت آبل : "إن تطبيق كوفيد-19 وموقعه الإلكتروني لا يجمع البيانات أو تشاركها، للحفاظ على جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين آمنة وخاصة، إذ إنها لا تطلب من المستخدمين تسجيلًا للدخول باستخدام Apple ID"، وأضافت: "للمساعدة في تحسين الموقع ، تجمع Apple بعض المعلومات حول كيفية استخدامه. المعلومات التي تم جمعها لن تكشف عن شخصية المستخدم".



