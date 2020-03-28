مليون ومائة ألف جنيه لمد خط مياه لقرى بملوى

أعلن المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه تم الانتهاء من مد خط مياه قطر ٨ بوصة من محطة معصرة ملوى المرشحة إلى قرى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلى، بتكلفة مليون ومائة ألف جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة والتى تعانى من ضعف المياه لوضع حلول جذرية لها قبل قدوم الصيف.





وأضاف الشهاوى أن الخط يمتد لمسافة أكثر من ١٥٠٠ متر وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون ومائة الف جنية لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذى مدينة ملوى بالكامل وقرية سينجرج وأم قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى.





وأكد، رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.