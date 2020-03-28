AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان ينشر فيديو له بجانب جوائزه

السبت 28/مارس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام ، فيديو له بجانب جائزة من جوائزه الفنية التى حصل عليها فى القارة الأفريقية عام 2019 .

فيما يذكر أن محمد رمضان قد روج لمسلسله القادم "البرنس"، والذي يشاركه البطولة كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.


 يذكر أن  محمد رمضان تواجد ب"زلزال" فى شهر رمضان الماضى 2019، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحمد زاهر في كواليس البرنس

أحمد زاهر ينشر صورة من كواليس البرنس.. شاهد

نور بالحجاب في كواليس "البرنس" .. شاهد

بصحبة روجينا ودنيا.. أحمد زاهر فى كواليس البرنس

أحمد زاهر وروجينا في كواليس مسلسل البرنس.. صورة

مفيش حاجة صعبة.. تفاصيل تتر مسلسل البرنس لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

أطباء صينيون: 14% من المتعافين من فيروس كورونا أصيبوا مرة أخرى

دائما ما يراودني شعور بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه.. نصيحة من أمين الفتوى

الغموض يضرب ووهان الصينية.. إصابة متعافين من كورونا بالمرض مجددا بدون أعراض

سواريز يزف أنباء سارة بشأن عودته

العزل قد يصل لـ 6 أشهر.. طبيبة بريطانية تكشف عن مفاجأة مرعبة

جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية

جذاب وناعم.. 15 صورة تكشف جمال مكياج كندة علوش

هل يلتصق فيروس كورونا بالملابس..اعرف الحقيقة