قاتلة زوجها بالقليوبية: بيشك فيا كل دقيقة.. غرست السكينة في قلبه علشان أخلص

قررت نيابة الخصوص حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها حيث طعنته بالسكين في صدره إثر خلافات بينهما، وصرحت النيابة بدفن جثة الزوج، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





وقالت الزوجة وتدعى "ايمان.م.ا" 29 سنة ربة منزل فى اعترافاتها إن زوجها دائم الشك في سلوكها، وأنها قبل عام قامت بطعنه بسيخ حديد في صدره وقام زوجها بتطليقها ولم يحرر محضرا في الشرطة ضدها خوفا على مستقبل أولاده، ثم قام بردها مرة أخرى إلى عصمته إلا أن الخلافات تجددت مرة أخرى بينهما.





وأضافت أن الجيران في العمارة التي يسكنون فيها كانوا دائما يتدخلون لفض الشجار بينهما ويوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة وأثناء ذلك كانت سكين المطبخ على ترابيزة السفرة فأمسكتها وطعنته في صدره لكن هذه المرة استقرت في قلبه فلفظ أنفاسه ومات قائلة "زهقت منه ومن شكوكه اللى زادت عن الحد".





كان المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص تلقى إشارة من المستشفى بوصول "محمود.س.ا " 31 حارس أمن جثة هامدة إثر طعنه نافذة في الصدر انتقل على الفور العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.





وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة طعنات في الصدر توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة زوجة المجني عليه طعنته بالسكين بسبب خلافاتهما المستمرة لشكهما في بعضهما البعض كما توصلت التحريات إلى أن الزوجة طعنته قبل ذلك بسيخ حديد ولم يحرر محضر ضدها واكتفى بطلاقها إلا أنه قام بردها لعصمته مرة أخرى وتجددت الخلافات بينهما فقامت بقتله هذه المرة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.