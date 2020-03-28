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أخبار العالم

حصيلة كورونا في باكستان تبلغ 11 وفاة و1408 إصابات

السبت 28/مارس/2020 - 01:24 م
11 وفاة و1408 إصابة..
11 وفاة و1408 إصابة.. حصيلة كورونا فى باكستان
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سمر صالح
كشفت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم، السبت، عن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 11 ألف إصابة والوفيات إلى 1408 حالات ثلثهم بولاية البنجاب.

ويستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم، إذ تجاوزت حصيلة ضحايا المرض 27 ألف شخص حول العالم وباتت تقترب من عتبة الثلاثين ألف بحسب أحدث إحصائية حتى التاسعة والنصف صباح السبت.

وبلغ عدد الإصابات 602,146 بينما بلغ عدد الحالات التي شفيت 133,527 في حين أن عدد الحالات النشطة يبلغ 441,152 من ضمنها 23,569 حالة حرجة.
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