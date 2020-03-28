في دورتها الأولى.. ننشر أسماء الفائزين في جائزة ابن خصيب الثقافية

أعلنت إدارة جائزة «ابن خصيب» الثقافية، اليوم السبت أسماء الفائزين، في دورتها الأولى، والمخصصة لشباب المبدعين من صعيد مصر، في الشعر، والقصة القصيرة، والنقد.





وأضافت أنه قد تم فتح باب استقبال المشاركات في أكتوبر 2019، وحتى 31 ديسمبر 2019، وشهدت المشاركات في الدورة الأولى إقبالًا لافتًا، حيث بلغت المشاركات في فرع شعر الفصحى: 36 مشاركة، وفي فرع شعر العامية: 31 مشاركة، وفي فرع القصة القصيرة: 28 مشاركة، أما في فرع المقال النقدي: 6 مشاركات فقط. ليصبح إجمالي الأعمال المُقدمة (101)، من غالبية محافظات الصعيد، من الجيزة حتى أسوان.





وأوضحت إدارة جائزة «ابن خصيب» الثقافية، بأن دار «روافد» للنشر والتوزيع ستتولى إصدار كتاب يضم الأعمال الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مجال، في مبادرة تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين في صعيد مصر.





ولفت البيان إلى أن لجان التحكيم قد ضمت عددًا من أبرز المبدعين والنقاد من أجيال مختلفة، بما يتوافق مع حرص الجائزة على إشراك الشباب في عمليات التحكيم.





وضمت لجنة تحكيم شعر الفصحى: الشاعر أسامة الحداد، الشاعر عبد الرحمن مقلد، والدكتورة ناهد رحيل، بينما تكونت لجنة تحكيم شعر العامية من: الشاعر والناقد محمود الحلواني، الشاعر وائل فتحي، الشاعر عبد الله صبري.





وشارك في تحكيم القصة القصيرة: الروائي والمترجم محمد عبد النبي، القاص والروائي حسن عبد الموجود، بينما قامت بأعمال تحكيم فرع المقال النقدي: الدكتورة هدى عطية.





وجاء الفائزون في المسابقة كالتالي:





الفائزون في الدورة الأولى من جائزة ابن خصيب:

شعر الفصحى:

المركز الأول: كرم عز الدين ربيع محمد- أسيوط.

المركز الثاني: عبد الحافظ يس محمد رضوان- سوهاج.

المركز الثالث: محمد أحمد خالد أحمد- الأقصر.





شعر العامية:

المركز الأول: عبد الرحمن محمد على بخيت- المنيا.

المركز الثاني: إسلام رمضان شعبان على - الجيزة.

المركز الثالث: إسلام عاشور محمد حسن- الوادي الجديد.





القصة القصيرة:

المركز الأول: عبد الله عادل على منصور- الجيزة.

المركز الثاني: عمرو عاطف رمضان عثمان- أسوان.

المركز الثالث: حسن عبد الحميد حجاج أبو السعود- قنا.





المقال النقدي:

المركز الأول: مروة عمر عبد العزيز إبراهيم- المنيا

المركز الثاني: أسماء خليل محمد محمد- الأقصر

المركز الثالث: حجب.



