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فن

المسرح العالمى يهدى دورته إلى اسم الفنان جورج سيدهم

السبت 28/مارس/2020 - 03:19 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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أحمد إبراهيم
نعت إدارة  مهرجان المسرح العالمى اون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع  الفنان جورج سيدهم الذى توفى أمس أثناء بث فعاليات الدورة الأولى من المهرجان .

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان ان الراحل من اهم فنانى الزمن الجميل الذى رسمت البسمة على شفاهنا وكان مصدر إلهام لأجيال كثيرة من الفنانين .

وأضاف أن المهرجان يهدى دورته الاولى إلى روح الفقيد الذى وافته المنية فى اليوم العالمى للمسرح .. خاصة أن له أعمال مسرحية جليلة لا يمكن أن تنسى. 
  
يذكر أن مهرجان المسرح العالمى اون لاين  هو أول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمة على مستوى العالم  ويستمر حتى يوم 312 مارس الحالى ويبث عروضة على صفحة مؤسسة س للثقافة والابداع يوميا فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة مساء فى ضوء الاحتفال  باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الأنشطة فى كل الدول  .. المهرجان برعاية اتحاد المسرحيين الأفارقة وiti.
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