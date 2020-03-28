المسرح العالمى يهدى دورته إلى اسم الفنان جورج سيدهم

نعت إدارة مهرجان المسرح العالمى اون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والابداع الفنان جورج سيدهم الذى توفى أمس أثناء بث فعاليات الدورة الأولى من المهرجان .





قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان ان الراحل من اهم فنانى الزمن الجميل الذى رسمت البسمة على شفاهنا وكان مصدر إلهام لأجيال كثيرة من الفنانين .





وأضاف أن المهرجان يهدى دورته الاولى إلى روح الفقيد الذى وافته المنية فى اليوم العالمى للمسرح .. خاصة أن له أعمال مسرحية جليلة لا يمكن أن تنسى.