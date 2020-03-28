كم منفذ جوي أتاحته السعودية لعودة المصريين إلى القاهرة؟.. "الهجرة" تكشف التفاصيل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه لا يوجد خط طيران مباشر مع المصريين فى أستراليا، ولكن السفر هناك يكون عن طريق الطيران الإماراتى، مشيرة إلى أن خطوط الإمارات مغلقة فى الوقت الحالى، وهو ما لا يتيح الوصول للمصريين فى أستراليا .









وطالبت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، من المصريين فى الخارج بأستراليا الالتزام بالقواعد؛ لحين فك حظر الطيران هناك، والاستعانة بطائرات لإعادتهم للوطن .









وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن كافة الدول تمتلك إجراءات احترازية بكافة أراضيها؛ ما يحتم على مصر احترام قواعد وقوانين هذه الدول الخاصة بحظر الطيران.





وأثنت وزيرة الهجرة، على دور المملكة العربية السعودية بشأن تقدير الحالات الإنسانية، خاصة فى ظل الظروف الاضطرارية التى تمر بها دول العالم، لافتة إلى أن السعودية وافقت على تسيير خطوط طيران عن طريق 5 نقاط جوية لجلب المصريين العالقين من المدينة "المنورة ، مكة ،جدة ، الدمام" وبالفعل استطاع عدد كبير من المصريين العودة على رحلات مصر للطيران.









ونوهت إلى أن الكويت أيضأ وافقت على عودة العمالة المصرية بها، حتى بعد غلق المطارات هناك، لافتة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية وافقت كذلك على مد فترة عقود العمل الخاصة بهم، دون إيقافها أو الاستغناء عنهم.