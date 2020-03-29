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محافظات

مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر

الأحد 29/مارس/2020 - 10:02 ص
الفنان مجدي وهبة
الفنان مجدي وهبة والفنان محمود ياسين
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محمد عبد الحليم

ولد الممثل الكبير والفنان مجدي وهبة، في 20 سبتمبر 1944، بمدينة بني سويف والتي عاش فيها طفولته وجزءا كبيرا من شبابه، وتعلم التمثيل في مدارسها خاصة أنه كان ضمن فريق التمثيل، ثم التحق بمعهد المسرح وتخرج فيه عام 1967.


واسمه بالكامل مجدي متولي وهبة محمد  ويوجد الكثير من أفراد عائلته منتشرين بمدينة بني سويف كما توجد  عزبة باسم  العائلة تابعة لبندر بني سويف حتي الآن اسمها عزبة وهبة تابعة لبندر بني سويف .

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حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1967 وفي 1968 حصل على ليسانس آداب قسم علم نفس، وأصبح  نجمًا سينمائيًا وتليفزيونيًا في ثمانينيات القرن الماضي وكثيرا مابرع في تجسيد أدةار الشر ، وكذلك دور ضابط الشرطة وخاصة ضابط مكافحة المخدرات، وتزوج ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

كان يفكر في السفر إلى الخارج ليعمل مدرسًا بعد يأسه من العثور على فرصة في مجال التمثيل بعد تخرجه، كان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة، اختاره المخرج والممثل نور الدمرداش بعد أن اكتشفه ليؤدي بطولة مسلسل "البقية تأتي". 

ثم أسند له المخرج أشرف فهمى دورًا كبيرا  في فيلم " ليل وقضبان" ،  ولبراعته في الآداء ونجاحه لفت أنظار المخرجين الذين أعطوه أدوارا مهمة في أفلام تعد من كلاسيكيات السينما المصرية، ومنها " كلمة شرف ، وثرثرة فوق النيل : وعلى من نطلق الرصاص، وبدور" ، حتى بلغ رصيده السينمائى 70 فيلما، ومن أفلامه الأخرى "حنفى الأبهة،  وباب النصر،  وآسفة أرفض الطلاق ، وصاحب الجلالة الحب،  وأبناء وقتلة، وحادث النصف متر ، وضربة شمس " ، إلى أن توفى  في 4 فبراير 1990 بقرية سياحية في الغردقة إثر هبوط حاد بالقلب .


مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر
مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر
مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر
مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر
مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر
مشاهير من بلدي.. مجدي وهبة ابن بني سويف راعي أدوار الشر
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