ليفربول يسعى للإطاحة بنجمه في الميركاتو الصيفي

اقترب ليفربول من حسم قرار الاستغناء بخدمات شيردان شاكيري فى الانتقالات الصيفية القادمة .





وذكرت شبكة "Football Insider" الإنجليزية أن ليفربول على استعداد للاستماع إلى العروض التي ترغب من خلالها الأندية الخارجية في التعاقد مع شاكيري.





ويسعى المدير الرياضي في ليفربول، مايكل إدواردز، للاستفادة المادية مع رحيل شاكيري حيث حدد مبلغ 28 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع السويسري.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن هناك أكثر من عرض لضم شاكيري من روما، سيسكا موسكو، جالطة سراي ولكن الجديد هو اهتمام إشبيلية بالتعاقد مع اللاعب وهي الوجهة الأقرب.





ولعب شاكيري مع ليفربول مباراتين فقط بالموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي مع ليفربول بسبب إصابات في الساق وأوتار الركبة، ووجود صعوبة في حجز مكان أساسي مع وجود محمد صلاح وساديو ماني.



