تنسيقية الأحزاب: استخدمنا السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا..فيديو

قال كريم عبد العاطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية أطلقت العديد من المبادرات للحد من انتشار فيروس كورونا وكان هناك حملة خاصة بالتوعية بمخاطر فيروس كورونا بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية والوقائية .





وأضاف كريم عبد العاطي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" استغلينا وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التوعية بين المواطنين ".





وتابع كريم عبد العاطي:" تنفيذ نشرات اخبارية للتحدث مستجدات فيروس كورونا في مصر والعالم ويتم الحصول على كل المعلومات من وزارة الصحة".





وأكمل كريم عبد العاطي:" هناك نشرات خاصة بمحاربة الشائعات التي نشاهدها كثيرا مؤخرا وهناك نشرات خاصة بالبعد الاقتصادي وتاثير فيروس كورونا وتداعياته على المستوى المحلي والعالمي"|.



