خالد الجندى يشيد بـ"جدعنة المصريين": عملوا 19 تكية لإطعام الفقراء

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مجموعة من الشباب الواعى أنشاوا 19 تكية فى العديد من محافظات مصر لإطعام الفقراء، واصفًا ذلك بأنه "جدعنة مصريين".

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وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "المجتمع لأول فهم المسؤولية الاجتماعية ويساعد الناس".

أنه لم يعد هناك مجال لسؤال هل تجب الطاعة أم لا تجب الطاعة،« هتسمع الكلام وتنفذه إجباري».

وتابع: «ولا واحد في الكرة الأرضية حر، كبار مستشارين الرئيس الأمريكي، وولي عهد بريطانيا وكبار رجال الدول العظمى دخلواالحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، الفتوات في حالة عجز، مفيش ذو سلطان ولا مال"، مضيفًا: أنه لم يعد هناك مجال لسؤال هل تجب الطاعة أم لا تجب الطاعة،« هتسمع الكلام وتنفذه إجباري».

ولفت الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ما تمر به من أزمة خلال هذه الأيام هو اختبار فى العقيدة، وهذا يعطينا قوة صبر وزيادة في ايماننا بإرادة الله.

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وأكمل: "هذا الأمر يجعلنا ندعو الله وكلنا ثقة فى الإجابة، فمثلا فيروس كورونا، هى بأمر من الله وهذا اختبار بسيط، ولو كان يريد الله أن يحاسب الناس على أعمالهم لهلك كل من فى الأرض، لكن هذا أمر بسيط وسينتهى، وهذا جند من جنود الله، وسيأذن الله أن يهزم بالعلم".





وكان الشيخ خالد الجندى، قد أكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروسًا لا يمكن الوقاية منه وهو السوشيال ميديا الذى يروج للشائعات التى تصيب الناس بالذعر.

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وتابع: "الناس بقيت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".







