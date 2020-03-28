نزيف الأسفلت.. إصابة 15 بينهم 8 أطفال في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 15 شخصا من بينهم 8 أطفال فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوى جنوب المنيا، وتم نقل المصابين ما بين مستشفى ملوي العام والمنيا الجامعي، والتأمين الصحي.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 15 مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الغربى المار على مركز ملوى.





بانتقال قوات الأمن، تبين إصابة كل من : هاجر ربيع خلف 11 سنه، مصطفى معتمد عبد الفتاح 16 سنة، شريف ابراهيم محمد 17 سنة، مصطفى أحمد صابر 18 سنة، زينب ربيع أحمد، 16 سنة، عمر مختار أمين 14 سنة، محمد جمعه محمد امين 20 سنه، عمر حسين محمد 12 سنة، رمضان فيض رمضان 18 سنة، وشقيقة مصطفى 16 سنة، نظاقة محمد خليف، 47 سنة ، مي ربيع نادر 14 سنه رمضان جمال طه 50 سنة علي رجب عبد الفتاح 18 سنة يوسف ممدوح عبد المجيد 16 سنة، جميعهم مقيمون بقرية بلنصوره بأبو قرقاص.



