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مرأة

الدليفري في زمن كورونا.. تعليمات بسيطة لتجنب العدوى

السبت 28/مارس/2020 - 09:48 م
الديلفري في زمن الكورونا
الديلفري في زمن الكورونا
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آية التيجي
مع انتشار فيروس كورونا في جميع دول العالم، فقد نشعر بالقلق من طلب الاطعمة دليفري خوفا من انتقال الفيروس لداخل المنزل، وهو ما يجعلنا نبحث عن طرق لتامين الطعام الدليفري من تفشى فيروس كورونا.

وعلق الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، انه يمكن انتقال فيروس بسبب الدليفري، الى داخل المنزل، حيث يمكن ان ينتقل من لمس الطعام أو العلب المغلفة للأطعمة السريعة.


وتابع بدران، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، أنه إذا كان الفيروس التاجي موجودًا علي الاطعمة السريعة التي نتلقاها من عامل الديلفري يمكن ان تزيد من تفشي الاصابة بفيروس كورونا التاجي، لذا يجب مراعاه بعض التعليمات للحفاظ على سلامتنا من انتقال فيروس كورونا من الدليفري، وذلك عبر..

1- غسل اليدين بالماء الجارى الصالح للشرب و الصابون.


3- تجنب التعامل المباشر مع عامل الدليفرى، و البعد متر ونصف عنه  

4 - عدم لمس يدي عامل الدليفري خلال استلام الاوردر.

5- ارتداء الجوانتي عند الامساك بالاكياس

6- شراء المنتجات ودفع ثمنها إلكترونيًا، وتجنب استخدام الفلوس  الكاش.

7- ارتداء الكمامة عند الشك فى التعامل مع شخص به أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا.

8-  تجنب لمس العينين والأنف والفم بعد استلام الاوردر .

9- التخلص من الأكياس التى تحتوى على الطعام بوضعها فى كيس نظيف وغلقها جيدا، ووضعها فى سلة المهملات.

10-  لا مانع من تسخين الطعام فى الميكرويف فى اطباق نظيفة من المنزل.
الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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