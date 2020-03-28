الدليفري في زمن كورونا.. تعليمات بسيطة لتجنب العدوى





وتابع بدران، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، أنه إذا كان الفيروس التاجي موجودًا علي الاطعمة السريعة التي نتلقاها من عامل الديلفري يمكن ان تزيد من تفشي الاصابة بفيروس كورونا التاجي، لذا يجب مراعاه بعض التعليمات للحفاظ على سلامتنا من انتقال فيروس كورونا من الدليفري، وذلك عبر..





1- غسل اليدين بالماء الجارى الصالح للشرب و الصابون.









3- تجنب التعامل المباشر مع عامل الدليفرى، و البعد متر ونصف عنه





4 - عدم لمس يدي عامل الدليفري خلال استلام الاوردر.





5- ارتداء الجوانتي عند الامساك بالاكياس





6- شراء المنتجات ودفع ثمنها إلكترونيًا، وتجنب استخدام الفلوس الكاش.





7- ارتداء الكمامة عند الشك فى التعامل مع شخص به أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا.





8- تجنب لمس العينين والأنف والفم بعد استلام الاوردر .





9- التخلص من الأكياس التى تحتوى على الطعام بوضعها فى كيس نظيف وغلقها جيدا، ووضعها فى سلة المهملات.



