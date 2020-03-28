جمارك سفاجا تحبط 6 محاولات تهريب بـ627.3 ألف جنيه

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم، 6 محاولات تهرب كميات من البضائع المحظورة وغير خالصة الرسوم عبارة عن مستحضرات تجميل و أجهزة طبية مستعملة وشيش إلكترونيا و بندقيتين رش بقيمة تبلغ 627.3 ألف جنيه.

قال مصدر جمركي في تصريحات له، إن المضبوطات كانت بحوزة ركاب قادمين من السعودية والكويت، وكانت عبارة عن " بندقتين رش، 4 أجهزة طبية مستعملة، 24 شيشة إلكترونية، و 1222 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع ومعجون أسنان ومكمل غذائي، و 2.6 طن تمر".

تم تشكيل لجنة جمركية مكونة من " حاتم حسنين،عاطف علي ،أحمد موسى ،وائل محمد ،محمد عادل،أحمد رشدي"، وتحرير 6 محاضر ضبط جمركي بعد اخطار عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر لإتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .