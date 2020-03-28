بفستان جريء.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام.. شاهد





وظهرت بها منى ممدوح ، بفستان قصير فوق الركبة باللون اللبنى الفاتح، ومكشوف من البطن، كما تبرز تفصيلة الفستان عن رشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت منى ممدوح فى الماكياح على اللون الأسود للعيون، ووضعت أجمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز عن جمالها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، وأختارت مجموعة بسيطة من الأكسسوارات لأكمال إطلالتها.