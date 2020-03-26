يا صبر صبصب قلوب الصبايا .. منى ممدوح تشارك جمهورها صورة من منزلها

شاركت الفنانة منى ممدوح متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة.









ظهرت منى ممدوح فى الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت بنطلون أحمر ونسقت معه تي شيرت مطبوعا باللون الأسود، وظهرت أيضا حافية القدمين، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.









وعلقت منى ممدوح على الصورة قائلة "ياصبر صبصب قلوب الصبايا المتصابين"





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.









كما شاركت منى ممدوح في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.











