لمواجهة فيروس كورونا..إطلاق مبادرة لتطهير القرى والنجوع بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، إطلاق مبادرة لتطهير ٢٥٤ قرية ونجع بالمحافظة من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها ٢٥ ألف معدة، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد . ، والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا إلى أنه سيتم توفير كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. بالكامل ضد





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسكندرية بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى على مستوى الإسكندرية بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد.





وأوضح الشريف أن تلك المبادرة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد





وأشار إلي أن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه أهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى .





وأضاف الشريف أن تلك المبادرة لابد من تعميمها فى باقي قرى ونجوع المحافظات الأخرى .





ولفت الشريف الانتباه إلى أنه سيتم تدريب المتطوعين من القرى ، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة .





وطالب المحافظ من ممثلي القرى والنجوع ، توعية الأهالي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها والتقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد



