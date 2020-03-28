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مرأة

علامته في كتفك .. تطعيم حصل عليه المواطنون قد يكتب نهاية كورونا في مصر

السبت 28/مارس/2020 - 10:01 م
علاج الدرن
علاج الدرن
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حياة عبد العزيز
أجريت العديد من الدراسات الحديثة لعلاج فيروس كورونا والقضاء عليها نهائيًا، حيث كشفت الأبحاث العلمية عن علاج الدرن أنه مناسب للقضاء على فيروس كورونا، والذي يعد من أشهر التطعيمات التي يحصل عليها المصريون وتعتبر علامة مميزة على الكتف.


وأشار موقع sciencemag سيبدأ الباحثون في أربعة بلدان قريبًا تجربة سريرية لنهج غير تقليدي لفيروس كورون الجديد، سيختبرون ما إذا كان اللقاح ضد السل (TB) الذي يبلغ عمره قرنًا من الزمان ، يمكن أن يعيد نظام المناعة البشرية بطريقة واسعة ، مما يسمح له بمحاربة الفيروس التاجي، سيتم إجراء الدراسات في الأطباء والممرضات ، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي من عامة السكان ، وفي كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة إذا أصيبوا.


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معلومات عن الدرن :

- الدرن هو لقاح ضد داء السل 

- أفضل وقت لإعطاء تطعيم الدرن للطفل الرضيع بعد ولادته بأيام وحتى ٦ أشهر 

_ يمكن تأجيل إعطاء هذا التطعيم للأطفال حتى سن خمس سنوات 

_ تطعيم الدرن يحقن في الذراع الأيسر ويترك علامة على الجلد

- تطعيم الدرن يوفر الحماية للشخص لمدة عشر سنوات لأن الأطفال هم الأكثر عرضة لداء السل

- تطعيم الدرن يحمي الطفل من التهاب السحايا السلي 

- تطعيم الدرن منتشر في الدول النامية فقط حيث يزيد داء السل ولا يطبق في الدول المتقدمة 

- تطعيم الدرن يعمل على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسؤولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الإنسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا 

- تطعيم الدرن ثبتت فعاليته في علاج سرطان المثانة بشكل كبير 

- تطعيم الدرن له قدرة هائلة على علاج الالتهابات الرئوية الفيروسية 
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