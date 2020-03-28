انتبهي.. 5 أعراض تنذرك بـ إصابة طفلك بفيروس كورونا

الجهاز المناعي للأطفال ضعيف، لذلك هم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، ويكون جسمهم عرضة لالتقاط الميكروبات والفيروسات خاصة فيروس كورونا المستجد، ومن هنا تنتقل العدوى بسهولة، لذلك يجب الاهتمام بالأعراض التي تظهر على طفلك خلال أسبوعين.





وخلال الأسبوعين تظهر بعض الأعراض على طفلك وفقًا لموقع health، وتتشابه هذه الأعراض كثير مع البرد، ولكن عليكِ الانتباه لطفلك خلال هذة الفترة إذا ظهر عليه فهو مصاب بفيروس كورونا المستجد:





- سيلان الأنف





- حمى مصاحبة لارتفاع درجة الحرارة





- السعال الجاف بدون بلغم





- عطس





- التهاب الحلق





- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال





- ضيق في التنفس





كلما ضعفت مناعتك كلما أصبحت عرضة أكثر للمرض وعدم الشفاء بسهولة، ولا تتجاهل سلامتك من خلال تغذيتك فالأغذية تساعد على رفع المناعة والوقاية من الفيروسات.



