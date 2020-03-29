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برلمان

أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس .. صحة النواب تطالب بمنح الأطباء مكافأة مالية

الأحد 29/مارس/2020 - 06:02 ص
الاطباء
الاطباء
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حسن رضوان
أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤال البرلماني لرئيس الحكومة لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.

وقال" المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن محافظة المنوفية قامت بالفعل بمنح الأطباء وطاقم التمريض مكافأة، مطالبًا بتعميم ذلك على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هذا يعتبر جزءا قليلا من واجبهم على الدولة، فمن المفترض تقديم كل الدعم والمساندة لهم خلال هذه الفترة وبعدها فهم أكثر الأشخاص إصابة بالفيروسات.

يأتى ذلك بعد أن أعلن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الساحل، تقدمه سؤال لرئيس الحكومة، لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.

وأكدت "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في البلاد والأطباء وجميع طاقم التمريض في جميع المحافظات يقومون بجهود جبارة من أجل صحة وسلامة المواطنين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن من المفترض أن تقوم الدولة بتقديم مكافأة لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون ليلًا نهارًا من اجل أن يتمتع الآخرون بالصحة والسلامة، وتكون المكافأة تقديرية لجهودهم المتواصلة من أجل الصحة العامة.

وأشار النائب إلى أن  ضعف مرتبات الأطباء وبدل العدوى يجعلنا نشدد على تقديم المكافآت المالية لهؤلاء بقوي حتى ياخذوا جزءا قليلا من حقوقهم.
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