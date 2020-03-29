أكثر الأشخاص إصابة بالفيروس .. صحة النواب تطالب بمنح الأطباء مكافأة مالية

أيد سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، سؤال البرلماني لرئيس الحكومة لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.





وقال" المشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن محافظة المنوفية قامت بالفعل بمنح الأطباء وطاقم التمريض مكافأة، مطالبًا بتعميم ذلك على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية بالكامل.





وأكد أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن هذا يعتبر جزءا قليلا من واجبهم على الدولة، فمن المفترض تقديم كل الدعم والمساندة لهم خلال هذه الفترة وبعدها فهم أكثر الأشخاص إصابة بالفيروسات.





يأتى ذلك بعد أن أ علن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الساحل، تقدمه سؤال لرئيس الحكومة، لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافزا قويا لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.





وأكدت "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في البلاد والأطباء وجميع طاقم التمريض في جميع المحافظات يقومون بجهود جبارة من أجل صحة وسلامة المواطنين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.



