4.7 مليار يورو.. إيطاليا تعتمد ميزانية خاصة لمساعدة متضرري كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتماد تشريع لرصد مبلغ 4.7 مليار يورو لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت السلطات في إيطاليا تسجيل 889 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 10023 حالة وفاة.





بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 92472، وذلك بعد تسجيل 5974 إصابة جديدة.





فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.





وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.