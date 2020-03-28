AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

4.7 مليار يورو.. إيطاليا تعتمد ميزانية خاصة لمساعدة متضرري كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:16 م
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
Advertisements
قسم الخارجى
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتماد تشريع لرصد مبلغ 4.7 مليار يورو لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات في إيطاليا تسجيل 889 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 10023 حالة وفاة.

بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى 92472، وذلك بعد تسجيل  5974  إصابة جديدة.

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كنائس إيطاليا تمتلئ بـ نعوش ضحايا كورونا.. صور

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

16 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1704 إصابات خلال 24 ساعة فى تركيا

فرنسا: الوضع أصعب بسبب كورونا في أول أسبوعين من إبريل

زيادة مرعبة.. إيطاليا تعلن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

الأردن يسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

فترة الذروة.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يوجه نصيحة مهمة للمواطنين للقضاء على كورونا.. فيديو

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 10 أعوام

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الموت يفجع الفنانة آمال رمزي وإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

فضيحة | وفاة مصاب بكورونا بعد رفض مستشفى علاجه في أمريكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل