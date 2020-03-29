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أخبار البلد

4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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ايمان البكش
أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" منذ أكثر من عام؛ لسرعة حل مشاكل المواطنين بالمحافظات، وأعلنت أنها سخرت المبادرة؛ لتلقي شكاوي المواطنين بشان فيروس كورونا.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص فيروس كورونا، والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات، خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها "إيقاف تقديم الشيشة فى والكافيهات والمقاهي، وغلقها فى المواعيد التى أعلنت، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، والحضانات، وعدم إقامة الأسواق وكذا كافة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء.

وجرى استقبال 1111 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات بشان فيروس كورونا . 

كما يتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)،  والبريد الإلكتروني ([email protected] ).
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التنمية المحلية تتلقي ١١١١ شكوي من المحافظات بشأن فيروس كورونا

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