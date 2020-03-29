4 وسائل للإبلاغ عن مخالفات فيروس كورونا





وجرى استقبال 1111 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات بشان فيروس كورونا .





كما يتم استقبال شكاوي المواطنين عن طريق رقم "الواتس أب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني ( [email protected] ).

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بتلقى شكاوى المواطنين فيما يخص فيروس كورونا، والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات، خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها "إيقاف تقديم الشيشة فى والكافيهات والمقاهي، وغلقها فى المواعيد التى أعلنت، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية، والحضانات، وعدم إقامة الأسواق وكذا كافة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء.